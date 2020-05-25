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Львів починає ІФА-тестування на визначення антитіл до COVID-19 (Відео)

Львів починає ІФА-тестування на визначення антитіл до COVID-19 (Відео)
15:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Львівська міська рада

Новини України:В Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.

У Львові розпочинають ІФА-тестування (імуноферментний аналіз) на визначення антитіл до COVID-19. Це дасть змогу виявити наявність чи відсутність резистентності до вірусу в організмі. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Львівська міська рада.

«ПЛР-тести треба проводити, якщо людина має симптоми. Ми вирішили йти тією дорогою, якою йдуть успішні країни світу, — робити тести на антитіла. Почали цю роботу в лікарні швидкої медичної допомоги, тестуємо лікарів. Відзавтра тестуватимемо лікарів у першій міській лікарні», — зазначив Садовий.

За його словами, проведення імуноферментного аналізу дасть змогу не лише зрозуміти, чи людина вже перехворіла на коронавірус, а й визначити, кому варто ще суворіше дотримуватись карантину.

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«По-перше, ми зрозуміємо, чи людина вже перехворіла, чи ні, адже багато людей переносять коронавірус, навіть не знаючи цього. По-друге, ми зрозуміємо, яка резистентність, чи є антитіла, скільки їх. І по-третє, чітко вирахуємо тих людей, які мають бути на суворому карантині. Це треба робити по всій Україні», — наголосив Садовий.

Мер також додав, що результат ІФА-тестування лабораторії отримуватимуть упродовж доби. Для медиків та працівників, що забезпечують життєдіяльність міста, тобто поліції, комунальників, військових тощо, аналіз буде безкоштовним.

Станом на 25 травня у Львові та області підтверджено 1360 випадків інфікування коронавірусом, з них 40 — летальні. 287 пацієнтів одужали. За добу лабораторні центри провели 123 ПЛР-тести, із яких 27 — позитивні.

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Львів, Коронавірус, Covid-19, ІФА-тестування.
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