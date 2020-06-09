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Вівторок, 09.06.2020
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"Стосунки доведені до крайньої точки": КНДР "розчарувалася" в співпраці з Південною Кореєю

"Стосунки доведені до крайньої точки": КНДР "розчарувалася" в співпраці з Південною Кореєю
04:32 Сьогодні Телеграф УНИАН

Світові новини:КНДР вирішила припинити всю співпрацю з Південною Кореєю

Північна Корея заявила 8 червня, що розриває усі міжкорейські "гарячі лінії" з Південною Кореєю.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство КНДР KCNA, пише Reuters.

В повідомленні зазначається, що це стане першим кроком на шляху до повного закриття усіх засобів зв’язку з Сеулом.

Влада КНДР вважає, що Південна Корея довела їхні стосунки до "крайньої точки", а перемовини між країнами викликають "лише розчарування".

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Раніше КНДР почала погрожувати Південній Кореї закрити міжкорейський офіс зв’язку й інші проєкти, якщо та не завадить перебіжчикам відправляти листівки й інші матеріали у Північну Корею. 

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КНДР, Південна Корея.
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