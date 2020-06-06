Вперше після припинення вогню: ВВС США атакували об'єкти Талібану

Світові новини:Американські військові з повітря атакували талібів у Афганістані.

Американські військові повідомили, що завдали ударів з повітря по об’єктах талібів, вперше після припинення вогню, оголошеного бойовиками та афганськими силами минулого місяця.

Речник американських військових в Афганістані Сонні Леггет повідомив, що 4-5 червня у двох різних афганських провінціях були завдані два повітряні удари, інформує "Радіо Свобода".

За його словами, повітряний удар США здійснили по 25 збройним бойовикам руху "Талібан", що "здійснювали скоординований напад" на контрольно-пропускний пункт афганських сил в західній провінції Фарах. За словами речника військових, ще один удар був завданий по неоголошеній кількості бойовиків-талібів, що атакували контрольно-пропускний пункт в південній провінції Кандагар.

Екстремістський рух "Талібан" поки на цю інформацію не реагував.

"Всі сторони повинні зменшити насильство, щоб закріпити мирний процес", – заявив Леггет.

Тим часом в іншому районі, у південній провінції Забул, 10 афганських силовиків загинули під час атаки талібів, які підірвали придорожну бомбу. Повідомляється, що також знищено кілька поліцейських автомобілів. Поліція заявила, що вбила чотирьох талібів. Останні за напад відповідальності на себе не взяли.

Бойовики угруповання "Талібан" раніше заявили про триденне перемир’я з афганськими силами, яке закінчилося 26 травня, і було оголошене з нагоди закінчення посту священного місяця Рамадан.

Відтоді в країні відбулося загальне зниження рівня насильства, і Кабул заявив, що готовий почати тривалі мирні переговори з бойовиками.

У лютому Вашингтон підписав угоду з талібами, в якій зобов’язався вивести всі війська США в обмін на гарантії безпеки, прагнучи прокласти шлях до переговорів між ворогуючими сторонами в Афганістані.