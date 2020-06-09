Іран заявив, що у справі збитого українського літака є вже шість затриманих

Світові новини:Про це пише офіційне іранське агентство IRNA, передає УНН.

Тегеран заявляє, що затримано вже шестеро людей у зв'язку зі збиттям українського літака МАУ на початку січня.

Представник судової влади Ірану Голамхосейн Есмаїлі заявив, що "до теперішнього часу шістьох обвинувачених затримані у зв'язку зі справою падіння українського літака, троє з яких були звільнені під заставу, а троє інших перебувають під вартою", пише видання.

"Судова влада, а зокрема судова організація збройних сил, відповідає за справу про катастрофу українського літака. Як тільки стався інцидент, були видані накази, і була призначена спеціальна гілка в Судовій організації Збройних сил", - сказав він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, розслідування Іраном катастрофи літака МАУ майже завершено.

Також нагадаємо, за даними ЗМІ, Іран не має наміру передавати Україні "чорні скриньки" збитого літака МАУ.

Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Усі вони загинули, зокрема, й 11 українців.