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Іран заявив, що у справі збитого українського літака є вже шість затриманих

Іран заявив, що у справі збитого українського літака є вже шість затриманих
15:18 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Світові новини:Про це пише офіційне іранське агентство IRNA, передає УНН.

Тегеран заявляє, що затримано вже шестеро людей у зв'язку зі збиттям українського літака МАУ на початку січня. 

Представник судової влади Ірану Голамхосейн Есмаїлі заявив, що "до теперішнього часу шістьох обвинувачених затримані у зв'язку зі справою падіння українського літака, троє з яких були звільнені під заставу, а троє інших перебувають під вартою", пише видання.

"Судова влада, а зокрема судова організація збройних сил, відповідає за справу про катастрофу українського літака. Як тільки стався інцидент, були видані накази, і була призначена спеціальна гілка в Судовій організації Збройних сил", - сказав він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, розслідування Іраном катастрофи літака МАУ майже завершено.

Також нагадаємо, за даними ЗМІ, Іран не має наміру передавати Україні "чорні скриньки" збитого літака МАУ. 

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Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Усі вони загинули, зокрема, й 11 українців. 

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Иран, МАУ, Розслідування, Збитий літак, Затримані.
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