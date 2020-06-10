Паводки у Китаї: евакуювали 230 тисяч осіб

Про це пише Xinhua із посиланням на міністерство надзвичайних ситуацій Китаю.
“Зливи зумовили відселення 228 тисяч людей, знищили понад 1300 будинків та завдали прямих економічних втрат на близько $556 мільйонів”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що загалом наслідки злив відчувають близько 2,63 млн людей.
“Через опади рівень води у 110 річках восьми провінцій перевищив небезпечну межу”, - пише Xinhua.
Досі через негоду загинуло 13 осіб й двоє вважаються зниклими безвісти.
“Місцева влада закликає до підготовки, оскільки очікується продовження опадів, що можуть зумовити нові природні катаклізми”, - стверджує агентство.