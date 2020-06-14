Епідемія коронавірусу: глава МОЗ Казахстану заразився COVID-19

Міністр охорони здоров'я Казахстану Елжан Біртанов повідомив, що заразився коронавірусною інфекцією і перебуває в госпіталі.

"Друзі, на жаль, змушений повідомити неприємну новину про те, що мій останній тест на коронавірус показав позитивний результат.

На жаль, це не безсимптомна форма, тому я госпіталізований в інфекційний госпіталь", – написав Біртанов в неділю в Фейсбуці.

"Незважаючи на всі суворі санітарні заходи, яких я дотримувався, ризики є завжди. Особливо це стосується тих, хто працює, не може працювати віддалено", – додав міністр.

Він зазначив, що в останні дні в низці регіонів Казахстану спостерігається приріст хворих, зокрема серед підприємців, працівників підприємств, медиків, державних службовців, працівників ЗМІ.

"Багато наших громадян зараз інтенсивно працюють для вирішення проблем, пов'язаних із наслідками глобальної кризи і пандемії в Казахстані. Найчастіше нам потрібні особисті зустрічі, виїзди у регіони, тому ми більш схильні до ризику зараження COVID-19", – зауважив Біртанов.

У зв'язку з цим він знову попросив казахстанців дотримуватися "особистого карантину". "Друзі, обов'язково дотримуйтеся рекомендацій з профілактики", – сказав міністр.

"Якщо ви відчули ранні симптоми: слабкість, головний біль, першіння в горлі, температура - негайно звертайтеся до лікаря!" – закликав він.