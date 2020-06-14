Скачать
Неділя, 14.06.2020
Кулеба розповів про оновлення керівного складу МЗС
Кулеба розповів про оновлення керівного складу МЗС
Штаб ОС: бойовики порушували "тишу" біля Луганського, Оріхового, Хутора Вільного та Авдіївки
Штаб ОС: бойовики знову порушували "тишу"
Спортдир Баварії підтвердив переговори щодо продовження контракту з Алабою
Спортдир Баварії підтвердив переговори щодо продовження контракту з Алабою
Jerry Heil розкрила причину вимушеного переїзду: що налякало співачку
Jerry Heil розкрила причину вимушеного переїзду: що налякало співачку

Епідемія коронавірусу: глава МОЗ Казахстану заразився COVID-19

Епідемія коронавірусу: глава МОЗ Казахстану заразився COVID-19
Оновлено 14:48 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter
Міністр охорони здоров'я Казахстану Елжан Біртанов повідомив, що заразився коронавірусною інфекцією і перебуває в госпіталі.

"Друзі, на жаль, змушений повідомити неприємну новину про те, що мій останній тест на коронавірус показав позитивний результат.

На жаль, це не безсимптомна форма, тому я госпіталізований в інфекційний госпіталь", – написав Біртанов в неділю в Фейсбуці.

"Незважаючи на всі суворі санітарні заходи, яких я дотримувався, ризики є завжди. Особливо це стосується тих, хто працює, не може працювати віддалено", – додав міністр. 

Пандемія: у Китаї та Південній Кореї зросла кількість випадків COVID-19

Він зазначив, що в останні дні в низці регіонів Казахстану спостерігається приріст хворих, зокрема серед підприємців, працівників підприємств, медиків, державних службовців, працівників ЗМІ. 

"Багато наших громадян зараз інтенсивно працюють для вирішення проблем, пов'язаних із наслідками глобальної кризи і пандемії в Казахстані. Найчастіше нам потрібні особисті зустрічі, виїзди у регіони, тому ми більш схильні до ризику зараження COVID-19", – зауважив Біртанов.

У зв'язку з цим він знову попросив казахстанців дотримуватися "особистого карантину". "Друзі, обов'язково дотримуйтеся рекомендацій з профілактики", – сказав міністр.

"Якщо ви відчули ранні симптоми: слабкість, головний біль, першіння в горлі, температура - негайно звертайтеся до лікаря!" – закликав він.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Казахстан, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Річниця знищення Іл-76 на Донбасі: у Міноборони вшанували пам’ять загиблих (Відео)
02 Намагався накласти на себе руки: житель Харківщини підірвав гранату у руці
03 Прогноз погоди: В Україні очікується послаблення спеки та грози з дощами
04 Евертон почав переговори з Тіаго Сілвою
05 На Львівщині за добу виявили 139 нових випадків Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ЗМІ: у Франції скасували заборону на масові акції, запроваджену через COVID-19
ЗМІ: у Франції скасували заборону на масові акції
Під час оформлення ДТП: у столиці збили жінку-поліцейського
Під час оформлення ДТП: у столиці збили жінку-поліцейського
Підземні поштовхи: в Японії стався потужний землетрус
Підземні поштовхи: в Японії стався потужний землетрус
Топ-10 речей без яких в таку спеку нікуди
Топ-10 речей без яких в таку спеку нікуди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся