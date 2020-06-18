Сутички на кордоні: у Китаї заявили, що домовилися про врегулювання конфлікту з Індією

У Китаї заявили, що домовилися з Індією якомога швидше врегулювати ситуацію на своїх кордонах після зіткнення між своїми військами, а винуватців інциденту мають покарати. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ КНР.

Старший китайський дипломат Ван Ї сказав міністру закордонних справ Індії Субрахманьяму Джайшанкару під час телефонного дзвінка, що Індія має суворо покарати винних у конфлікті та контролювати свої прикордонні війська.

"Індія готова виходити із загальної ситуації відносин між двома країнами, здійснювати консенсус між лідерами двох країн, мирно вирішувати спори в прикордонних районах шляхом діалогу і послаблювати напруженість у прикордонних районах", - наводить МЗС Китаю позицію Індії.

Як повідомляється, під час сутички військові з обох сторін билися палицями та битами, але пострілів не було. Це було перше смертельне зіткнення на спірному кордоні двох азійських країн щонайменше за останні 45 років.

Непідтверджені повідомлення в індійських ЗМІ стверджують, що унаслідок сутичок загинуло щонайменше 40 китайських військових. Деякі індійські солдати досі вважаються зниклими безвісти.

Раніше голова уряду Індії Нарендра Моді заявив, що Індія буде "пишатися тим, що наші солдати загинули у боротьбі з китайцями" під час сутички у регіоні Ладакх у понеділок.