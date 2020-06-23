У хаджі цього року зможе взяти участь обмежена кількість іноземних паломників

Хадж у цьому році зможуть зробити лише ті іноземці, які вже перебувають на території Саудівської Аравії, поінформувало у понеділок міністерство у справах хаджу Саудівської Аравії.

"З огляду на те, що коронавірус COVID-19 поширився на територіях понад 180 країн, і кількість смертей, пов'язаних з COVID-19, досягла порогу майже в півмільйона, в усьому світі підтверджено понад сім мільйонів випадків (зараження - ІФ), королівство Саудівська Аравія, головна мета якого полягає в тому, щоб завжди дозволяти мусульманським паломникам проводити хадж у спокої і безпеці, і яке з початку пандемії вживало всіх необхідних заходів, щоб захистити паломників прийняло рішення, що в хаджі в цьому році зможе брати участь обмежена кількість паломників різних національностей, хто вже перебуває на території Саудівської Аравії", - заявив міністр у справах хаджу.

Він зазначив, що всі віряни, які через закриті у зв'язку з пандемією кордонів залишилися на території країни, будуть перебувати в безпеці, "поки вони не зможуть виїхати на батьківщину".

Цього року період хаджу припадає на 28 липня - 2 серпня.

Тим часом з неділі влада Саудівської Аравії скасувала комендантську годину на всій території країни. Водночас до особливого розпорядження під забороною залишаються вчинення умри (мале паломництво в Мекку - ІФ) а також міжнародне повітряне, наземне і морське сполучення.

Будь-яка економічна і комерційна діяльність дозволена при виконанні всіх санітарних норм, включно з носінням масок і дотриманням соціальної дистанції. Скупчення людей в одному місці не повинно перевищувати 50 осіб.

З неділі в країні також відкриваються спортзали і поновлюються спортивні заходи.

Саудівська Аравія почала поступово послаблювати карантинні заходи в кінці травня, скасувавши заборони на переміщення всередині країни, знову відкривши мечеті і дозволивши працівникам повернутися на свої місця.

Станом на 22 червня в Саудівській Аравії коронавірусом заразилися понад 161 тис. людей. 1307 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 померли, понад 105 тис. - вилікувалися.