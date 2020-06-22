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Понеділок, 22.06.2020
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В ОАЕ будують підводні "сади"

В ОАЕ будують підводні "сади"
11:26 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Штучні рифи можуть допомогти відновити рифи, які стають середовищем існування для морської флори і фауни, і допомогти в боротьбі зі знебарвленням коралів, викликаним зміною клімату.

Аквалангісти почали будівництво штучного коралового рифу біля узбережжя емірату Фуджейра, в Оманській затоці. Завдання проекту – відродити морську флору і фауну, яка була зруйнована через зміни клімату та розвиток судноплавства.

У 2019 році команда дайверів вже пересадила на глибину понад 9 тис. коралів на площі близько 600 кв. м. протягом найближчих п'яти років також планується висадити 1,5 млн коралів на площі 300 тис. кв. м, повідомляє russianemirates.com.

Аквалангісти займаються тим, що розрізають рифи і пересаджують їх на велику глибину, щоб створити «мегариф», захистити від вимирання мешканців глибин і створити бар'єр від хвиль, а також вирішити проблеми знебарвлення коралів.

Штучні рифи можуть допомогти відновити рифи, які стають середовищем існування для морської флори і фауни, і допомогти в боротьбі зі знебарвленням коралів та іншою деградацією, викликаною зміною клімату.

До моменту, коли почнеться природне зростання коралів на штучних рифах, як очікується, пройде 10-15 років. Оскільки прибережні води Фуджейри є популярним місцем для дайвінгу, риф допоможе розвинути сферу рибальства та екотуризму.

Українець розповів про самоізоляцію в ОАЕ

«Ми відтворюємо коралові рифи, які швидко колонізують рідкісні, що знаходяться на межі зникнення риби та інші морські організми, - роз'яснив Ахмед Аль Заабі, директор департаменту дослідження морського середовища, міністерства з питань зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ. - Ми також створюємо гарний краєвид для занять підводним плаванням. Корали існують повсюдно. Коли вони ростуть, змінюється все середовище існування».

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Все по темі:

ОАЭ, Підводні сади, Рифи, Аквалангісти.

Автор:

Телеграф
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