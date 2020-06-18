Українець розповів про самоізоляцію в ОАЕ

Координатор української громади в еміраті Абу-Дабі Євгеній Семенов поділився досвідом перебування на домашній ізоляції в ОАЕ після того, як він мав контакт з людиною з підтвердженим COVID-19. Про це Семенов розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Я завершив 45 днів повної домашньої ізоляції після контакту з позитивним випадком COVID-19 в ОАЕ. Тепер точно можу сказати, що система боротьби з коронавірусом в Еміратах працює: мені зателефонували, відслідковуючи контакти інфікованої людини. На той момент вже дуже активно здійснювалося тестування, лабораторії були перевантажені, тому після співбесіди спершу призначили домашню ізоляцію, зараз, знаю, тестують одразу", - зазначив Євгеній.

За його словами, дотримання карантину контролювалось за допомогою мобільного застосунку «StayHome», місцевого аналога нашого «Дій вдома», який періодично надсилав запити на селфі та геолокацію. Водночас, якісною відмінністю була наявність у запиті корисної інформації та питань, наприклад: «Чи знаєте Ви, що основними симптомами коронавірусу є підвищена температура та сухий кашель?», «Чи виконали Ви сьогодні достатньо фізичних вправ? Це - дуже важливо для Вашого здоров'я», «Як Ви почуваєтесь?».

Євгеній зазначив, що ще одним варіантом контролю в ОАЕ є спеціальні смарт-браслети, які одягаються на руку та знімаються, використовуючи спеціальний пристрій.

За умовами ізоляції в Еміратах, забороняється залишати межі будинку навіть для візиту в магазин, зауважив Євгеній ві додав, що так багато доставки ще досі ніколи не отримував. Він нагадав, що штраф за порушення карантину в ОАЕ - 50 000 дірхамів (близько 13 586 доларів США).

"За свій стан здоров'я був доволі спокійним, адже до ізоляції дотримувався засобів гігієни та соціальних дистанцій, в тому числі - з позитивним випадком. Це довели і 3 тести, які безкоштовно зробили за ці 45 днів, - всі показали негативний результат, тобто відсутність вірусу", - розповів Семенов.

Він уточнив, що перші два тести виконувались у переобладнаному приміщенні круїзного терміналу порту Абу-Дабі - біля duty free. Останній - в медичному центрі. «У всіх трьох випадках було помітно, що ОАЕ дуже активно тестують тих, хто змушений продовжувати контактувати з людьми: медиків, водіїв доставки, таксистів тощо», - поідлився Євгеній.

Він акож поділився лайфхаком, як мінімізувати дискомфорт від мазка з носа для ПЛР-тесту. "Коли тобі в ніздрю сунуть 15-сантиметрову паличку, потрібно постійно вдихати повітря. Мені дали таку пораду - подразнення майже не відчувалось", - розповів українець.

У дописі він також навів перелік корисних контактів, пов'язаних з Covid-19 в ОАЕ.

«Це був цікавий та новий досвід. Доволі спокійний через мою впевненість у дотриманні собою заходів безпеки», - резюмвав активіст. Він закликав українців і надалі дотримуватись заходів гігієни та соціальних дистанцій та за можливості залишатися вдома, бо вірус може чекати будь-де.

Семенов також повідомив, що, за оцінкою української лікарки, яка працює в Дубаї, близько 80% всіх випадків зараження коронавірусом в ОАЕ є безсимптомними.

«Втім, в Еміратах з тими темпами, які країна розвинула в боротьбі з COVID-19, протестувавши за минулі 2 тижні лише в еміраті Абу-Дабі 388 тисяч осіб, все скоро має налагодитись», - вважає Семенов.

Євгеній також додав: якщо хтось у громаді потребуватиме допомоги у тому, щоб розібратися в нюансах роботи місцевої системи бротьби з коронавірусом, він готовий допомогти.

За даними Worldometers, в ОАЕ станом на ранок 18 червня було підтверджено 43 752 випадки захворювання на COVID-19, одужала 30 241 особа, 298 пацієнтів померло.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 18 червня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 8 406 068 осіб. При цьому 4 415 833 особи одужало, 451 387 пацієнтів померло.