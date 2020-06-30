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У Китаї виявили новий вірус, що може призвести до нової пандемії

У Китаї виявили новий вірус, що може призвести до нової пандемії
10:01 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Учені ідентифікували в Китаї новий штам вірусу грипу, який має серйозний потенціал до виникнення пандемії. І хоча наразі він не є надто небезпечним, утім, може мутувати. Про це повідомляє ВВС Україна.

“Вірус з’явився зовсім нещодавно, його рознощиками є свині, але він може заражати і людей. Вчених турбує, що вірус може мутувати далі, що дозволить йому з легкістю передаватися від людини до людини, викликавши нову глобальну епідемію”, — пише видання.

За словами дослідників, хоча наразі ситуація ще не стала загрозливою, новий патоген має всі типові характеристики, що свідчать про високу пристосованість до зараження людини, і вимагає пильного контролю.

Зокрема вчені закликають швидко ввести моніторинг у індустрії вирощування свиней — слідкувати як за тваринами, так і за здоров’ям людей, які працюють у цій сфері.

Повідомляється, що остання масова епідемія вірусу схожого типу, з якою зіткнувся світ, — спалах свинячого грипу у 2009 році, що почався з Мексики (отримав назву A/H1N1pdm09).

Смертність від нього виявилася нижче, ніж побоювалися спочатку, — головним чином тому, що вірус був схожий на інші віруси грипу і у багатьох вразливих категорій пацієнтів (головним чином, літніх людей) був імунітет до нього.

Особливість же нововиявленого вірусу в тому, що він абсолютно новий, і імунітет проти нього у людей або дуже малий, або його немає зовсім.

І хоча, за даними медиків, наразі цей вірус, що назвали G4 EA H1N1, не становить надто великої загрози, його треба внести до списку патогенів, за розвитком яких обов’язково треба слідкувати.

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Нагадаємо, станом на ранок вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 504 851. Одужали 5 219 375 людей, всього у світі 10 275 392 особи інфіковано.

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Все по темі:

Китай, Пандемия, A/H1N1pdm09, Новий штам вірусу.

Автор:

Телеграф
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