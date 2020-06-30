У Китаї виявили новий вірус, що може призвести до нової пандемії

Учені ідентифікували в Китаї новий штам вірусу грипу, який має серйозний потенціал до виникнення пандемії. І хоча наразі він не є надто небезпечним, утім, може мутувати. Про це повідомляє ВВС Україна.

“Вірус з’явився зовсім нещодавно, його рознощиками є свині, але він може заражати і людей. Вчених турбує, що вірус може мутувати далі, що дозволить йому з легкістю передаватися від людини до людини, викликавши нову глобальну епідемію”, — пише видання.

За словами дослідників, хоча наразі ситуація ще не стала загрозливою, новий патоген має всі типові характеристики, що свідчать про високу пристосованість до зараження людини, і вимагає пильного контролю.

Зокрема вчені закликають швидко ввести моніторинг у індустрії вирощування свиней — слідкувати як за тваринами, так і за здоров’ям людей, які працюють у цій сфері.

Повідомляється, що остання масова епідемія вірусу схожого типу, з якою зіткнувся світ, — спалах свинячого грипу у 2009 році, що почався з Мексики (отримав назву A/H1N1pdm09).

Смертність від нього виявилася нижче, ніж побоювалися спочатку, — головним чином тому, що вірус був схожий на інші віруси грипу і у багатьох вразливих категорій пацієнтів (головним чином, літніх людей) був імунітет до нього.

Особливість же нововиявленого вірусу в тому, що він абсолютно новий, і імунітет проти нього у людей або дуже малий, або його немає зовсім.

І хоча, за даними медиків, наразі цей вірус, що назвали G4 EA H1N1, не становить надто великої загрози, його треба внести до списку патогенів, за розвитком яких обов’язково треба слідкувати.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 504 851. Одужали 5 219 375 людей, всього у світі 10 275 392 особи інфіковано.