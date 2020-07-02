Бубонна чума "бушує" у Монголії, влада ввела карантин

У Монголії зафіксували спалах чуми. Жінка та чоловік, що захворіли, їли сирого бабака.

В двох районах регіону Ховд, що знаходиться в західній Монголії повідомили про спалах бубонної чуми. Про це повідомляє Націонільний центр зоонозів (НЦЗ).

У регіоні з 10:00 29 червня введено карантинні заходи. Коли вони будуть зняті поки невідомо.

Зазначається, 27-річного жителя району Цецег в аймаку Ховд доставили в місцеву лікарню в неділю після того, як він покуштував сире м’ясо бабака.

Жінка, яка також вживала це м’ясо, знаходиться на лікуванні і в критичному стані. Наразі відомо, що вона була в прямому контакті з більш ніж 60 людьми і побічно з більш ніж 400 жителями району.

В сусідньому західному регіоні Баян-Йолгій в квітні минулого року пара померла від бубонної чуми незабаром після вживання в їжу сирого м’яса бабака. 38-річний чоловік і 37-річна вагітна жінка заразилися, з'ївши м’ясо бабака незважаючи на чинну заборону. У подружжя залишилися четверо дітей у віці від двох до 13 років.

ВООЗ повідомляє, що бубонна чума - найпоширеніша форма чуми в світі. Вона може переходити в більш важку форму — легеневу. Обидві форми захворювання викликає один і той самий збудник.