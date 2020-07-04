Скачать
Субота, 04.07.2020
Бойовики п’ять разів порушили "режим тиші" на Донбасі
Бойовики п’ять разів порушили "режим тиші" на Донбасі
Укргідрометцентр попереджає про погіршення погоди: очікуються грози і град
Укргідрометцентр попереджає про погіршення погоди: очікуються грози і град
Роналду забив свій перший гол в Серії А
Роналду забив свій перший гол в Серії А
В мережі показали новий трейлер серіалу "Найнебезпечніша здобич" (Відео)
В мережі показали новий трейлер серіалу "Найнебезпечніша здобич" (Відео)

Іран знову посилює карантин

Іран знову посилює карантин
21:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В Ірані, з урахуванням того, що смертність від коронавірусу не знижується, знову посилили обмеження, зробивши обов'язковим носіння масок в громадських місцях.

Про це заявив президент країни Хасан Рухані, повідомляє AFP.

«Людям, які не носять маски проти нового коронавірусу, слід відмовляти в обслуговуванні в закритих громадських місцях», - заявив він, наголосивши, що наразі носіння масок є обов'язковим.

Новий захід стає чинним з опівночі.

Як зазначає видання, маски в громадському транспорті вже обов'язкові до носіння, і міська рада Тегерана визнає, що це правило, як і раніше, широко порушується мешканцями країни в автобусах і метро.

Наприкінці минулого місяця уряд Ірану провів кампанію громадської інформації, в якій чиновники і ведучі державного телебачення перед камерою надягали маски, щоб заохотити населення використовувати засоби захисту.

Іран закликають повернутись до виконання ядерної угоди

Упродовж останніх 24 годин у Ірані було зареєстровано 148 смертей, 3 липня ця цифра становила 154.

Загальна кількість жертв коронавірусу в Ірані наразі становить 11 408, загалом із початку пандемії було підтверджено 237 878 випадків хвороби.

Загалом у світі станом на сьогодні зафіксовано 11 197 281 випадок коронавірусу, найбільша кількість з них припадає на США і Бразилію - 2 890 588 і 1 543 341 випадок.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Иран, Карантин, Хасан Рухани.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Як і що можна буде побачити на великому параді планет
02 У Львові медичні заклади заповнені на 95% через коронавірус
03 У Львові почнуть зйомки фільму за романом Кузьми Скрябіна
04 У столиці Сербії надзвичайний стан через COVID-19
05 Зеленський нагородив двадцятьох рятувальників за мужність
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Іран знову посилює карантин
Іран знову посилює карантин
Як Зеленський привітав США з Днем незалежності
Як Зеленський привітав США з Днем незалежності
В Україні відкрився новий авіарейс Львів-Херсон
В Україні відкрився новий авіарейс Львів-Херсон
Стильні образи plus size на кожен день
Стильні образи plus size на кожен день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся