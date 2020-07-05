У Китаї чергова епідемія - бубонна чума

Чоловіка з підозрою на бубонну чуму госпіталізували напередодні. Про це повідомляє газета "Сіньцзинбао" з посиланням на комітет охорони здоров'я міста Баян-Нур.

У скотаря в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю зафіксували випадок захворювання бубонною чумою.

"Пацієнт до захворювання бував в епідеміологічному вогнищі бубонної чуми. Зараз пацієнт проходить ізольоване лікування, його стан оцінюється як стабільний", - розповіли в комітеті.

Чоловіка з підозрою на бубонну чуму госпіталізували напередодні. Після цього в адміністративно-територіальній одиниці Урад-Чжунцю міста Баян-Нур оголосили третій рівень епідеміологічного попередження.

За даними місцевої влади, в місті існує загроза розповсюдження захворювання серед населення. Мешканцям рекомендують не полювати на диких тварин, а при виявленні випадків захворювання або підозри - негайно повідомляти про це.