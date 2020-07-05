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В Ухані зберігали зразки коронавірусу протягом семи років

В Ухані зберігали зразки коронавірусу протягом семи років
22:03 Нд, 5 Липень 2020 Телеграф Укринформ unsplash.com
Науковці Уханського інституту вірусології зберігали зразки нового коронавірусу починаючи з 2013 року. Про це йдеться у розслідуванні The Sunday Times, повідомляє Bloomberg.

"Зразки вірусів, надіслані до Інституту вірусології міста Ухань сім років тому, дуже нагадують COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у статті, 2013 року було відправлено заморожені зразки вірусу в лабораторію Уханя після того, яка на шахті на південному заході Китаю шестеро гірників захворіли на тяжку пневмонію. Троє з них згодом померли, і найімовірнішою причиною цього став коронавірус, переданий від кажана, пише автор публікації, посилаючись на медика, керівник якого працював у відділенні невідкладної допомоги, де лікували пацієнтів.

Водночас, в описі COVID-19 у доповіді, що вийшла в лютому 2020 року, сказано, що він на 96,2% схожий на зразок коронавірусу RaTG13, отриманий 2013 року.

Коронавірус має багато подібного з раковою пухлиною: несподівані результати дослідження

За даними Worldometer, у світі виявлено 11 475 773 випадки зараження коронавірусом, з них 535 159 летальних, одужало 6 504 400 осіб.

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Все по темі:

Ухань, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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