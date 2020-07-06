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В найбільшому місті Казахстану зупинили громадський транспорт

В найбільшому місті Казахстану зупинили громадський транспорт
14:38 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
В Алмати 6 липня повністю зупинено роботу громадського транспорту. Про це повідомляє Tengrinews.kz.

У транспортному холдингу міста такі заходи пояснили низьким пасажиропотоком.

"Сьогодні, 6 липня, роботу громадського транспорту Алмати було припинено. Весь рухомий склад відправлено на дезінфекцію", - йдеться у повідомленні.

Рух транспортники обіцяють відновити о 6:00 7 липня.

COVID-19: Казахстан вводить жорсткі карантинні заходи

В Алмати через коронавірус з 5 до 20 липня були введені суворі обмежувальні заходи. На цей період припинені міжміські автобусні перевезення, повністю припинено роботу приміського та міського громадського транспорту, в тому числі метрополітену, в суботні і недільні дні. Міський громадський транспорт і приміські автобусні маршрути працюватимуть із заповнюваністю не більше ніж 50 відсотків. За порушення карантину запроваджено штрафи в розмірі від 200 доларів для фізичних осіб і від 1500 доларів для суб'єктів підприємництва.

Влада повернулася до обмежень через зростання захворюваності на коронавірус і пневмонію. Інфекційні стаціонари в багатьох містах перевантажені, пацієнти скаржаться на відмови в госпіталізації і відсутність ліків в аптеках.

За офіційними даними, в Казахстані загалом з початку епідемії на коронавірус захворіли 48 574 особи, померли - 232 людини. При цьому в країні також зростає кількість хворих на пневмонію. З початку року, за даними Міністерства охорони здоров'я, 1772 людини в Казахстані померли від пневмонії, 628 з них - в червні.

Іран знову посилює карантин

Лідирує за приростом нових випадків Атирауська область, де четвертий день поспіль підтверджують понад 300 нових випадків за день. Ця область - на третьому місці за кількістю інфікованих, після Алмати і Нур-Султана.

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Все по темі:

Казахстан, Коронавірус, Covid-19, Алмати.

Автор:

Телеграф
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