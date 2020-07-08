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Китай уже відкрив у Гонконгу свій "безпековий офіс"

Китай уже відкрив у Гонконгу свій "безпековий офіс"
11:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Китай відкрив у Гонконгу свій перший правоохоронний офіс після схвалення контраверсійного закону про нацбезпеку регіону. Про це повідомляє AFP.

"Китай відкрив у середу (8 липня - ред.) новий офіс для розвідників, які працюватимуть у Гонконгу. Відкриття відбулося в рамках нового закону про нацбезпеку регіону", - йдеться у повідомленні.

Новий офіс розташований у місті, де раніше роками збиралися люди на демонстрації, зокрема і з вимогою зберегти демократію в регіоні.

Навколо будівлі, яка раніше була готелем, вже встановили огорожу.

Як повідомлялося, Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників, який здійснює законодавчу владу, ухвалив закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу.

Всекитайські збори народних представників ухвалили 28 травня закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого гонконзького законодавчого органу. За ухваленим законом китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу.

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Ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великій Британії, США та інших країнах. Зокрема, Китай звинувачують у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР.

Також у США заявили, що позбавлять Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР.

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Китай, Гонконг.

Автор:

Телеграф
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