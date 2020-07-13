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Пекін "дзеркально" відповів на санкції Вашингтона

Пекін "дзеркально" відповів на санкції Вашингтона
16:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Влада Китаю запровадила санкції проти ряду американських політиків й однієї установи у відповідь на запроваджені США минулого тижня обмежувальні заходи проти уряду Китаю. Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.

«Китай у понеділок оголосив про санкції проти однієї американської установи та чотирьох чиновників у відповідь на американські санкції проти декількох китайських чиновників в Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі», - йдеться у повідомленні.

Речник МЗС КНР Хуа Чунінг заявив, що під дію обмежувальних заходів потрапили сенатори Марко Рубіо й Тед Круз, конгресмен Кріс Сміт, посол США з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек.

Зазначається, що під санкції також потрапила Виконавча комісія Конгресу США щодо Китаю (CECC).

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Як повідомлялося, 9 липня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявив про запровадження санкцій проти однієї з держустанов Китаю, а також високопоставлених чиновників, які також є керівниками Компартії Китаю. Обмежувальні заходи були введені у зв'язку з серйозними порушеннями прав етнічних меншин (уйгурів) у Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі (XUAR).

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Все по темі:

Китай, США, Санкції.

Автор:

Телеграф
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