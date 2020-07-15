Китай погрожує санкціями США

Про це повідомляє ВВС.
«Пекін засудив рішення Трампа, заявивши, що воно введе санкції проти відповідних осіб і організацій в США», - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що таким чином, відносини між США і Китаєм стають ще більш напруженими з широкого кола питань.
Крім дій Пекіна у Гонконзі, Трамп розкритикував Китай за дії навколо пандемії коронавірусу, а також за нарощування військової потужності в Південно-Китайському морі і поводження з мусульманськими меншинами в країні.
Нагадаємо, напередодні президент США підписав закон, який передбачає широкий спектр санкцій проти осіб, організацій і компаній, які сприяють Китаю в обмеженні автономії Гонконгу.