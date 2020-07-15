Китай погрожує санкціями США

Китай пообіцяв вжити заходів у відповідь на скасування Сполученими Штатами преференційного торгового статусу Гонконгу і введені президентом Дональдом Трампом санкції.

Про це повідомляє ВВС.

«Пекін засудив рішення Трампа, заявивши, що воно введе санкції проти відповідних осіб і організацій в США», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що таким чином, відносини між США і Китаєм стають ще більш напруженими з широкого кола питань.

Крім дій Пекіна у Гонконзі, Трамп розкритикував Китай за дії навколо пандемії коронавірусу, а також за нарощування військової потужності в Південно-Китайському морі і поводження з мусульманськими меншинами в країні.

Нагадаємо, напередодні президент США підписав закон, який передбачає широкий спектр санкцій проти осіб, організацій і компаній, які сприяють Китаю в обмеженні автономії Гонконгу.