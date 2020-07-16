На кордоні Азербайджану і Вірменії знову йдуть бої

На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої. Сторони звинувачують одна одну в початку бойових дій.

Про це повідомили у міністерствах оборони двох країн.

«З ранку 16 липня підрозділи збройних сил Вірменії знову здійснили спробу атакувати наші позиції на ділянці Товузького району азербайджансько-вірменського державного кордону. Водночас села Агдам, Дондар Гушчу і Вахідлі Товузького району були обстріляні з великокаліберної зброї і мінометів. Серед цивільного населення постраждалих немає. Зараз на цьому напрямку тривають бої. Наші підрозділи контролюють оперативну обстановку», - заявили в Міноборони Азербайджану.

У свою чергу речник Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що вірменські військові запобігли спробі диверсійного проникнення ворога.

«Після інтенсивного бою противник, зазнавши втрат, був відкинутий. Потім о 05:20 азербайджанські підрозділи почали обстрілювати прикордонні села Айгепар, Мовсес, застосовуючи гаубиці Д-30. Обстріли і зараз тривають», - повідомила Степанян.

12 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої. Сторони звинуватили одна одну у провокаціях. Наступного дня МЗС України виступило за політичне врегулювання ситуації на основі поваги до суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану. Після цього українського посла викликали в МЗС Вірменії.

Між Єреваном і Баку триває багаторічна суперечка через Нагірний Карабах. У 1991 році регіон, переважно населений вірменами, проголосив незалежність від Азербайджану, який спробував повернути його силою. Через три роки сторони за посередництва Росії підписали протокол про перемир'я, але періодично військові дії поновлюються.