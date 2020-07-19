Гонконг б'є рекорд по коронавірусу: влада посилює обмеження

У неділю в Гонконзі посилили обмеження, введені на тлі пандемії коронавірусу, в той час як глобальний фінансовий центр повідомив про рекордну кількість щоденних випадків, передає Reuters.

Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила на пресконференції, що за останні 24 години було зареєстровано понад 100 випадків захворювання - найбільша кількість з моменту початку пандемії в кінці січня.

"Ситуація дуже серйозна, і немає ніяких ознак того, що вона опиниться під контролем", - сказав Лам.

Так, повідомляється що парки розваг, спортивні зали і 10 інших типів об'єктів залишатимуться закритими протягом ще семи днів, в той час як вимогу до ресторанів надавати їжу на винос тільки після 18.00 було продовжено. Маски для обличчя будуть обов'язковими в закритих громадських місцях.

Як повідомлялося, Китай за минулу добу виявив 16 нових випадків коронавірусної інфекції та 42 безсимптомних носія, з лікарень виписали 17 пацієнтів.