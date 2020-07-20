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У Південній Кореї зафіксували найменше випадків коронавірусу за два місяці

У Південній Кореї зафіксували найменше випадків коронавірусу за два місяці
16:38 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
У Південній Кореї за добу зафіксували 26 нових випадків коронавірусу. Лише чотири з них пов'язані з передачею вірусу всередині країни, що стало найменшим показником за останні два місяці. Про це повідомляє АР.

«Південна Корея повідомила про найменше щоденне зростання кількості місцевих заражень COVID-19 за два місяці», - йдеться в повідомленні.

У понеділок в південнокорейських центрах з контролю і профілактики захворювань повідомили про 26 нових випадків коронавірусу, 22 з яких діагностовано у людей, які прибули з-за кордону.

За словами заступника міністра охорони здоров'я країни Кім Гангліпа, чотири випадки передавання вірусу всередині країни стали найменшим добовим показником з 19 травня.

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Як зазначає видання, в Південній Кореї вважають випадки коронавірусу, привезені ззовні, меншою загрозою, ніж місцеве передавання інфекції, тому країна зобов'язує проводити тести на COVID-19 і запровадила двотижневий карантин для всіх, хто прибуває з-за кордону.

Як повідомлялося, станом на 20 липня, у світі загалом підтверджено 14 646 707 випадків коронавірусу, з яких 608 987 - летальні. А 8 737 851 осіб вже вилікувалися від COVID-19.

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Корея, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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