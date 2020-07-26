У Китаї зафіксували 46 нових випадків коронавірусу

Китай за минулу добу виявив 46 нових випадків коронавірусу і 68 безсимптомних носіїв, із лікарень виписали 19 пацієнтів, випливає з повідомлення держкомітету з питань охорони здоров’я Китайської Народної Республіки.

Уточнюється, що з 46 нових випадків 35 — локальні, (22 — в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, 13 — у провінції Ляонін), решта 11 — ввізні.

Всього за час епідемії в материковому Китаї виявлені 83 830 випадків коронавірусної інфекції, 78 908 осіб одужали, 288 пацієнтів з COVID-19 залишаються в лікарнях, 4634 померли. Ввізних випадків — 2045, одужали тисяча дев’ятсот шістьдесят три людини.

З 1 квітня влада країни почала також публікувати дані про випадки безсимптомного протікання хвороби. За минулу добу виявлено 68 таких випадків, з них вісім — ввізні, інші 60 — локальні, з карантину випустили десять чоловік, у яких тести на коронавірус були позитивними, але ніяких характерних для захворювання симптомів не виявилося. Під наглядом залишаються 292 безсимптомних носія, проте невідомо, скільки всього їх було в Китаї за час епідемії.

Окремо в Гонконзі за весь час епідемії було виявлено 3009 випадків зараження (18 осіб померли, 1455 одужали), в Макао виявили 46 випадків (всі пацієнти вже виписані), на Тайвані заразилися 458 осіб (сім померли, 440 вилікувалися).

Згідно даним Університету Джонса Хопкінса — в Китаї 86 381 інфікований, 4 652 — летальні.