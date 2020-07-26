У В’єтнамі автобус перекинувся у кювет, 15 осіб загинуло

У в'єтнамській провінції Куанг Бінь сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, внаслідок якої загинули 15 пасажирів.

Про це повідомляє VnExpress.

"Щонайменше 15 людей загинули через те, що автобус з'їхав у кювет і перекинувся неподалік печер Фонг Нха-Ке у провінції Куанг Бінь у неділю вранці", - йдеться у повідомленні.

Аварія сталася о 9:53 приблизно за 10 км від туристичного об'єкта.

Автобус перевозив групу із 40 колишніх випускників, які зібралися разом, щоб відсвяткувати 30 років від закінчення вищої школи Донг Хой Куанг Бінь відвідуванням відомих печер.

За попередніми даними, водій втратив контроль над транспортним засобом під час повороту.

Місцева поліція заявила, що розслідує причини аварії та намагається встановити, чи водій вживав алкоголь або наркотичні засоби.