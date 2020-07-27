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У китайському Ченду офіційно закрили генконсульство США

У китайському Ченду офіційно закрили генконсульство США
08:06 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Генеральне консульство США в адміністративному центрі китайської провінції Сичуань місті Ченду офіційно припинило роботу, повідомило МЗС КНР у понеділок.

"На вимогу китайської сторони, 27 липня 2020 року о 10:00 (5:00 за Києвом) генеральне консульство США в Ченду закрито", - йдеться в повідомленні на сайті зовнішньополітичного відомства.

У ньому наголошується, що китайська влада увійшла в будівлю диппредставництва.

Китайські ЗМІ та соцмережі широко публікують відеоролики про спуск американського прапора перед будівлею генконсульства.

МЗС КНР оголосило про закриття генерального консульства США в Ченду минулої п'ятниці.

"Міністерство закордонних справ Китаю повідомило посольство США про рішення китайської сторони відкликати дозвіл на створення і діяльність генерального консульства США в Ченду і висунуло конкретні вимоги про припинення його діяльності", - йшлося в повідомленні МЗС.

У ньому зазначалося, що 21 липня американська сторона в односторонньому порядку раптово зажадала, щоб китайська сторона закрила генеральне консульство в Х'юстоні, "грубо порушивши основні норми міжнародного права і міжнародних відносин і відповідні положення консульського договору між США і Китаєм".

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"Вищезазначені ініціативи китайської сторони є виправданою і необхідною реакцією на необґрунтовані дії Сполучених Штатів у відповідності з основними нормами міжнародного права і міжнародних відносин, а також з дипломатичною практикою", - наголосило МЗС Китаю.

При цьому було зазначено, що відповідальність за ситуацію, що склалася у відносинах між Китаєм і США лежить виключно на американській стороні.

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Китай, США, Консульство, Закриття.

Автор:

Телеграф
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