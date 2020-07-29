ЄС ухвалив пакет санкцій проти Китаю

Рада Європейського Союзу ухвалила пакет обмежувальних заходів у відповідь на ухвалений Китаєм закон про національну безпеку Гонконгу.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

«ЄС вирішив схвалити узгоджений пакет заходів, у відповідь на ухвалення (Китаєм – ред.) закону про національну безпеку (Гонконгу – ред.), який повинен бути імплементований на рівні ЄС та / або держав-членів, якщо це вважається доцільним, у відповідних сферах їхніх компетенцій», - йдеться у пресрелізі.

Згідно з рішенням Ради ЄС, відтепер будуть враховувати наслідки закону про нацбезпеку Гонконгу при розгляді питань притулку, міграції, віз та політики проживання.

Також запроваджуються обмеження до Китаю на експорт обладнання та технологій, які можуть використовуватися в Гонконгу для репресій, перехоплення внутрішніх комунікацій або кіберспостереження.

Розглядаються можливості розширення фінансування стипендій та академічних обмінів за участю студентів та університетів Гонконгу.

Серед іншого, ЄС надаватиме підтримку громадянському суспільству Гонконгу та продовжить моніторити судові процеси щодо продемократичних активістів у регіоні.

Рада ЄС закликає до кінця року провести моніторинг імплементації китайського закону про нацбезпеку Гонконгу та вплив від пакета заходів, ухвалених Європейським Союзом.

Як повідомлялося, 30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу. Відповідно до закону, центральна влада КНР створить в цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція влади Гонконгу.

Низка країн розкритикувала це рішення Пекіна, стверджуючи, що прийняття такого закону порушує принцип "одна країна - дві системи".