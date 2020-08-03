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Походження коронавірусу: у Китаї завершила роботу місія ВООЗ

Походження коронавірусу: у Китаї завершила роботу місія ВООЗ
16:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка з'ясовувала походження коронавірусної інфекції, завершила місію у Китаї.

Про це на брифінгу у понеділок заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

«Одним з напрямків, які ми продовжуємо вивчати, є походження вірусу, що викликає COVID-19. Передова група ВООЗ, яка здійснила поїздку до Китаю, завершила свою місію, яка стане основою для подальших спільних зусиль, спрямованих на з'ясування походження вірусу», - заявив він.

За словами Гебреєсуса, результатом роботи місії стало створення експертами ВООЗ та Китаю документа «про дослідження і програму діяльності міжнародної групи під керівництвом ВООЗ». У цю групу увійдуть експерти з Китаю та інших країн.

Епідеміологічні дослідження з метою виявлення потенційного джерела зараження ранніх випадків розпочнуться в Ухані.

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Докази та гіпотези, сформовані в рамках цієї роботи, стануть основою для подальших довгострокових досліджень.

Як повідомлялося, станом на ранок 3 серпня у світі зареєстровано 18 234 936 випадків коронавірусної інфекції.

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Китай, ВООЗ, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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