У Сінгапурі приїжджим одягатимуть "карантинний" браслет

Влада Сінгапуру зобов’язала усіх приїжджих, які будуть відправлені на карантин через коронавірус, носити електронний браслет.

Про це передає Укрінформ із посиланням на The Straits Times.

Починаючи з опівночі 10 серпня громадяни Сінгапуру, іноземці з посвідкою на тимчасове проживання та члени їхніх родин повинні будуть одягнути електронний браслет в разі відправлення на 14-денний карантин. Тільки дітям молодшим 12-ти років не потрібно буде носити браслет.

Сам пристрій прикріплюватимуть в аеропорту після проходження паспортного контролю.

Влада Сінгапуру сподівається таким чином посилити контроль за дотриманням перебування людей на карантині у вказаних місцях під час боротьби з пандемією коронавірусу в країні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 серпня у світі зафіксовано 18 444 642 випадків COVID-19. 697 189 випадків - летальні, 11 675 538 осіб одужали. 1% або 64 677 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані.