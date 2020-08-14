Президент Лівану розповів, яких збитків завдав вибух в Бейруті

У розмові з німецьким главою МЗС Хайко Маасом ліванський лідер запевнив, що країна знаходиться «в процесі проведення необхідних реформ, боротьби з корупцією, а також кримінального розслідування".
До Лівану надіслали понад 17 тонн гуманітарних вантажів з ЄС, в тому числі і з медичним обладнанням на боротьбу з коронавірусом, спалах якого прогнозували відразу після події.
Допомогу готова надати й Україна.
Нагадаємо, масштабний вибух у Лівані залишив приблизно 300 000 людей без будинків і завдав матеріальних збитків на понад 3 000 000 000 доларів.
Група фахівців Шеффілдського університету (Велика Британія), після аналізу відеозаписів вибуху, розрахувала, що сила детонації еквівалентна 1000 - 1500 тонн тротилу, що становить приблизно 10% потужності атомної бомби, що зруйнувала Хіросіму в 1945 році.
11 серпня прем'єр-міністр Лівану Хасан Діабі і весь кабінет міністрів пішли у відставку на тлі масштабних антиурядових демонстрацій.