Президент Лівану розповів, яких збитків завдав вибух в Бейруті

Вибух у Бейруті, який стався 4 серпня, завдав збитків на 15 млрд доларів, заявив президент Мішель Аун. Про це повідомляють в газеті Daily Star.

У розмові з німецьким главою МЗС Хайко Маасом ліванський лідер запевнив, що країна знаходиться «в процесі проведення необхідних реформ, боротьби з корупцією, а також кримінального розслідування".

До Лівану надіслали понад 17 тонн гуманітарних вантажів з ЄС, в тому числі і з медичним обладнанням на боротьбу з коронавірусом, спалах якого прогнозували відразу після події.

Допомогу готова надати й Україна.

Нагадаємо, масштабний вибух у Лівані залишив приблизно 300 000 людей без будинків і завдав матеріальних збитків на понад 3 000 000 000 доларів.

Група фахівців Шеффілдського університету (Велика Британія), після аналізу відеозаписів вибуху, розрахувала, що сила детонації еквівалентна 1000 - 1500 тонн тротилу, що становить приблизно 10% потужності атомної бомби, що зруйнувала Хіросіму в 1945 році.

11 серпня прем'єр-міністр Лівану Хасан Діабі і весь кабінет міністрів пішли у відставку на тлі масштабних антиурядових демонстрацій.