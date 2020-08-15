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Нові антирекорди COVID-19: у Південній Кореї виявили найбільшу кількість випадків з 11 березня

Нові антирекорди COVID-19: у Південній Кореї виявили найбільшу кількість випадків з 11 березня
Оновлено 10:26 Сьогодні Телеграф
Медики в Південній Кореї зафіксували 166 нових випадків інфікування за минулі 24 години. Таким чином загальна кількість заражених в країні перевищила за 15 000. Про це інформують дані Міністерства охорони здоров'я країни, заявили в Yonhap.

Число заражень за добу виявилося максимальним з 11 березня, коли в країні було зареєстровано 242 випадки COVID-19, і на третину більше, ніж днем раніше.

Повідомляється, що більшість локальних випадків виявлено в столичному регіоні: 72 - в Сеулі, 67 - в сусідній провінції Кьонгідо. Кількість померлих не збільшилася, становлячи як і раніше 305 осіб, рівень смертності досягає 2,03%. Завершили лікування 38 пацієнтів, загальне число вилікувалися в країні склало 13 тис 901.

Влада Республіки Корея раніше констатували початок другої хвилі пандемії в країні. На тлі триваючого зростання числа інфікованих були посилені профілактичні заходи.

Зокрема, введена трирівнева система карантинних заходів, а також система реєстрації за допомогою QR-кодів для відвідувачів громадських закладів.

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У липні влада зобов'язала іноземців, які прибувають в Республіку Корея з країн з високим ризиком поширення коронавирусной інфекції, надавати сертифікати, які підтверджують негативний результат тесту на COVID-19. Поки такі обмеження стосуються громадян шести країн, в тому числі Бангладеш, Казахстану, Киргизстану та Пакистану. Згодом список може бути розширений.

Раніше, фахівці з Університету Сарагоси в Іспанії прийшли до висновку, що COVID-19 мложет пошкодити тільки певні людські органи, в тому числі легені, печінка, нирки, серце і нервову систему. Але не весь організм. Дане відкриття, результати якого опублікували в журналі Chaos, дозволить прискорити розробку препаратів, що запобігають поліорганну недостатність і смерть пацієнтів. 

В Світі з початку епідемії кількість заражених станом на 08:00 суботи досягло 21 млн 83 тис 98 осіб. Про це повідомили в університеті Джонса Хопкінса.

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Все по темі:

Карантин, Південна Корея, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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