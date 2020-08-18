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Notepad ++ заблокували в Китаї через згадки про уйгурів і Гонконг

Notepad ++ заблокували в Китаї через згадки про уйгурів і Гонконг
Оновлено 07:45 Сьогодні Телеграф /hightech.fm Фото: pixabay.com
Влада Китаю заблокувала текстовий редактор Notepad ++ і сайт програми через те, що у вихідному коді знайшли слова в підтримку уйгурів і протестуючих в Гонконзі.

Китай не пояснив причину блокування текстового редактора, однак відразу кілька видань зазначили, що в назві і вихідному коді нового поновлення були слова Free Uyghur ( "свободу уйгурів") і Stand With Hong Kong ( "стоїмо разом з Гонконгом").

Програма створена в 2003 році французьким розробником Доном Хо. Редактор безкоштовний, працює під ОС Windows і підтримує близько 90 мов.

Команда Notepad ++ не в перший раз висловлює свою політичну позицію. У 2014 році в вихідному коді знайшли слова підтримки протестантам на площі Тяньаньмень. В кінці 2019 року побачила версія програми Free Uyghur, після чого сайт виробника атакували хакери.

Видання TechCrunch виявило, що блокування Notepad ++ поширюється тільки на сторінку "завантаження", де можна побачити останні версії програми. Якщо спробувати відкрити сторінку з китайського браузера, то вона буде заблокована. Програми компанії Tencent (QQ Browser і вбудований браузер WeChat), Alibaba (UC Browser), 360 і Sogou відзначають, що цей контент "заборонений місцевими регуляторами".

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За оцінками Організації Об'єднаних Націй, в останні роки в таборах в китайському районі Синьцзян міститься понад мільйон мусульман-уйгурів. За даними організації Human Rights Watch, уйгурів поміщають в в'язниці і виховні табори; за мільйонами людей організована постійна відеослежка, а їх соціальний стан і доля залежать від балів, нарахованих в системі "соціального кредиту". Китайські чиновники пояснюють спецзаходи щодо уйгурів необхідністю викорінення "тероризму".

Уйгури - тюркомовний народ, який в переважній більшості живе в регіоні Синьцзян на крайньому заході Китаю, який отримав назву Синьцзян-Уйгурський автономний район КНР. За віросповіданням уйгури - мусульмани-суніти.

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Китай, Гонконг, Notepad++, Уйгури.

Автор:

Телеграф
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