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За пару днів на півночі Афганістану ліквідовано майже пів сотні бойовиків "Талібану"

За пару днів на півночі Афганістану ліквідовано майже пів сотні бойовиків "Талібану"
Оновлено 19:31 Сьогодні Телеграф Сіньхуа Фото: Twitter
Після активації операцій сил безпеки в провінції Кундуз на півночі Афганістану за останні пару днів було ліквідовано щонайменше 44 бойовики "Талібану".

Згідно з повідомленням, оприлюдненому в суботу збройними силами країни, серед ліквідованих бойовиків троє місцевих ватажків.

Генерал Адам Хан Матін додав, що ще 37 талібів були поранені.

Бойовики Талібану, які діють в деяких частинах провінції Кундуз зі столицею в місті Кундуз, що в 250 км на північ від Кабула, ще не прокоментували заяву військових.

Згідно зі звітом Організації Об'єднаних Націй, опублікованому в липні, за перші шість місяців 2020 року в результаті ескалації насильства в Афганістані було вбито 1282 людини. Ще сотні були поранені.

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Початок довгоочікуваних переговорів між афганським урядом і талібами зайшло в глухий кут, оскільки сторони не можуть дійти згоди щодо звільнення ув'язнених бойовиків, в тому числі осіб, обвинувачених в причетності до найкривавішим атакам в Афганістані.

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Афганистан, Талибан.

Автор:

Телеграф
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