За пару днів на півночі Афганістану ліквідовано майже пів сотні бойовиків "Талібану"

Згідно з повідомленням, оприлюдненому в суботу збройними силами країни, серед ліквідованих бойовиків троє місцевих ватажків.
Генерал Адам Хан Матін додав, що ще 37 талібів були поранені.
Бойовики Талібану, які діють в деяких частинах провінції Кундуз зі столицею в місті Кундуз, що в 250 км на північ від Кабула, ще не прокоментували заяву військових.
Згідно зі звітом Організації Об'єднаних Націй, опублікованому в липні, за перші шість місяців 2020 року в результаті ескалації насильства в Афганістані було вбито 1282 людини. Ще сотні були поранені.
Початок довгоочікуваних переговорів між афганським урядом і талібами зайшло в глухий кут, оскільки сторони не можуть дійти згоди щодо звільнення ув'язнених бойовиків, в тому числі осіб, обвинувачених в причетності до найкривавішим атакам в Афганістані.