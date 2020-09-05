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У мечеті прогримів вибух: влада Бангладешу озвучила кількість жертв

У мечеті прогримів вибух: влада Бангладешу озвучила кількість жертв
16:25 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У Бангладеш стався вибух в мечеті, в результаті чого загинули не менше 13 вірян. Про це повідомляють в Reuters.

Вибух прогримів в мечеті в районі Нараянгандж недалеко від столиці країни Даки під час традиційної молитви.

За попередньою інформацією, в мечеті вибухнули шість кондиціонерів.

Причиною, ймовірно, став витік газу в мережі системи кондиціонування.

В результаті вибуху загинули 13 осіб, серед яких дитина.

За пару днів на півночі Афганістану ліквідовано майже пів сотні бойовиків "Талібану"

Крім цього, близько 30 віруючих були доставлені в лікарню з сильними опіками, частина з них знаходяться у важкому стані.

Кількість жертв вибуху може зрости.

Зараз правоохоронні органи почали розслідування.

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Бангладеш, Жертві, Вибух.

Автор:

Телеграф
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