У мечеті прогримів вибух: влада Бангладешу озвучила кількість жертв

У Бангладеш стався вибух в мечеті, в результаті чого загинули не менше 13 вірян. Про це повідомляють в Reuters.

Вибух прогримів в мечеті в районі Нараянгандж недалеко від столиці країни Даки під час традиційної молитви.

За попередньою інформацією, в мечеті вибухнули шість кондиціонерів.

Причиною, ймовірно, став витік газу в мережі системи кондиціонування.

В результаті вибуху загинули 13 осіб, серед яких дитина.

Крім цього, близько 30 віруючих були доставлені в лікарню з сильними опіками, частина з них знаходяться у важкому стані.

Кількість жертв вибуху може зрости.

Зараз правоохоронні органи почали розслідування.