У мечеті прогримів вибух: влада Бангладешу озвучила кількість жертв

Вибух прогримів в мечеті в районі Нараянгандж недалеко від столиці країни Даки під час традиційної молитви.
За попередньою інформацією, в мечеті вибухнули шість кондиціонерів.
Причиною, ймовірно, став витік газу в мережі системи кондиціонування.
В результаті вибуху загинули 13 осіб, серед яких дитина.
Крім цього, близько 30 віруючих були доставлені в лікарню з сильними опіками, частина з них знаходяться у важкому стані.
Кількість жертв вибуху може зрости.
Зараз правоохоронні органи почали розслідування.