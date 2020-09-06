Китайський багаторазовий шаттл повернувся на Землю

Китайський експериментальний космічний корабель багаторазового використання в неділю, 6 вересня, благополучно приземлився в запланованому місці посадки.

Експериментальний китайський космічний шаттл багаторазового використання благополучно повернувся на Землю. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Апарат, призначений для мирного дослідження космічного простору, був виведений на орбіту ракетою-носієм Чанчжен-2F в п'ятницю.

Як зазначає видання, про місію мало що відомо: державні ЗМІ не випускали фото і відео-матеріалів з запуском або посадкою шаттла, також не повідомляється про те, які саме технології тестувалися.

Китай ще три роки тому анонсував запуск в 2020 році космічного корабля, який зможе літати як літак і буде багаторазовим, що збільшить частоту запусків у космос і знизить їх вартість.