Вибух в бангладешській мечеті: загинули понад 20 осіб

Десятки людей були доставлені в державну спеціалізовану опікову і пластичну хірургічну лікарню Дакки, більшість з них з важкими опіками.

У місті Нараянгандж на сході Бангладешу в мечеті прогримів вибух, в результаті чого понад 50 осіб отримали опіки і поранення.

Про це повідомляє телеканал Аljazeera.

Відзначається, що спочатку повідомлялося про як мінімум 17 загиблих. Станом на полудень неділі число загиблих складає 24 людини. Серед них - семирічний хлопчик, який помер в лікарні.

Журналісти не виключають, що число загиблих може збільшитися, оскільки в лікарнях у критичному стані з опіками до 90% поверхні знаходяться 37 осіб.

Що сталося?

За попередньою версією, в мечеті вибухнули шість кондиціонерів. Місцеві ЗМІ називають причиною вибуху скупчення газу після витоку з трубопроводу.