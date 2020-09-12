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Вперше за майже 20 років: Афганістан і Талібан почали прямі переговори про мирне врегулювання

Вперше за майже 20 років: Афганістан і Талібан почали прямі переговори про мирне врегулювання
Оновлено 15:34 Сьогодні Телеграф Европейская правда
Влада Афганістану і представники радикального угрупування "Талібан" почали перші в історії мирні переговори, які мають на меті припинити багаторічний кривавий конфлікт.

Церемония открытия переговоров состоялась в столице Катара Дохе.

Событие, которое враждующие стороны назвали историческим, является первой персональной встречей талибов и правительства Афганистана после почти 20 лет конфликта. Талибан всегда считал афганское правительство марионеткой Запада и отказывался от переговоров.

Основными докладчиками на субботней церемонии открытия стали председатель Высшего совета Афганистана по вопросам национального примирения Абдулла Абдулла, заместитель лидера "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар и государственный секретарь США Майк Помпео.

Переговоры, на которых две враждующие стороны впервые общаться лицом к лицу, начнутся в понедельник.

Внутренние афганские переговоры должны были состояться в марте, но неоднократно затягивались из-за проблем в реализации соглашения об обмене пленными, заключенное в рамках соглашения между США и "Талибаном".

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Ожидается, что главными темами переговоров станет долгосрочное прекращение огня и политическое урегулирование конфликта. Переговоры могут затянуться на длительное время - даже на годы.

Начало переговоров стало последним шагом в серии дипломатической активности администрации Трампа перед ноябрьскими президентскими выборами в США.

Гражданская война в Афганистане продолжается с 1970-х годов. Войска США находились в Афганистане почти 19 лет после терактов 11 сентября 2001 года.

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Все по темі:

США, Афганистан, Катар, Талибан.

Автор:

Телеграф
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