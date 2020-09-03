Помпео: США продовжують реалізацію планів щодо виходу з ВООЗ

Влада США як і раніше працюють над процесом виходу з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка, на думку Вашингтона, не змогла провести потрібні їй реформи. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

"Сьогодні адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує реалізацію (процесу - ред.) Виходу з ВООЗ. ВООЗ зазнала невдачі з вкрай необхідними реформами, починаючи з демонстрації своєї незалежності від Комуністичної партії Китаю", - написав він у Твітері.

Помпео нагадав, що США скоротили масштаби співпраці з ВООЗ, зокрема, в тому, що стосується фінансування організації і відправки експертів. Держсекретар додав, що США знайдуть інших партнерів, ніж ВООЗ, і нададуть їм фінансування з метою забезпечити безпеку громадян США і жителів інших країн.

В середині квітня Трамп прийняв рішення про тимчасове призупинення участі США в роботі ВООЗ до проведення розслідування про невдалий відповіді організації на спалах коронавірусу.

США в липні повідомили генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про вихід з ВООЗ, рішення набуде чинності 6 липня 2021 року. У Вашингтоні вважають роботу ВООЗ неефективною, причому не тільки в ситуації з коронавірусів.

Раніше, глава комітету бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген заявив, що Європі потрібно дати жорстку відповідь на отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я Польщі скоротив термін обов'язкового карантину до 10 днів.