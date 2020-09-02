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Пентагон: Китай планує подвоїти ядерний арсенал

Пентагон: Китай планує подвоїти ядерний арсенал
Оновлено 15:31 Сьогодні Телеграф
Протягом наступних 10 років Китай має намір подвоїти свій ядерний арсенал.

За даними міністерства оборони США, Китай в наступні десять років планує в два рази збільшити число ядерних боєголовок, яких зараз у країни близько 200.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на The Hill.

Очікується, що за наступні п'ять років Китай до 200 збільшить кількість боєголовок для міжконтинентальних балістичних ракет.

У Пентагоні також попереджають, що незабаром Китай зможе запускати ядерні ракети з повітря, землі і моря.

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У той же час США турбують не стільки наміри китайський військових збільшити ядерний потенціал, а саме демонстрація Пекіном планів посилення військової сили.

З цієї причини в США вже говорять про необхідність зміцнення ядерних сил.

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Все по темі:

Китай, США, Пентагон, Ядерна зброя.

Автор:

Телеграф
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