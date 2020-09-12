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Жителі села в Індії взяли крокодила в "заручники" і зажадали викуп

Жителі села в Індії взяли крокодила в "заручники" і зажадали викуп
Оновлено 16:25 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Жителі села на півночі Індії виявили крокодила в місцевому ставку. Не розгубившись, місцеві ділки вирішили зажадати за зеленого "заручника" викуп.

За словами офіційних осіб, двометрова рептилія із сусіднього заповідника Дудхва з'явилася в селі Мідані в збіднілої штаті Уттар-Прадеш після нещодавньої повені.

Місцеві жителі зловили крокодила, а потім зажадали 50 000 рупій (майже 700 доларів), щоб повернути його.

"Нам треба було кілька годин, щоб переконати їх за допомогою місцевої поліції і властей звільнити крокодила", - сказав Аніл Патель, чиновник, який відповідає за буферну зону навколо заповідника тигрів Дудхва.

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Жителям села також погрожували судовим позовом. Офіційні особи пояснили, що вони ризикують потрапити до в'язниці на термін до семи років.

В результаті крокодила звільнили і в той же день випустили його в річку Гагра.

"Люди й гадки не мали, що крокодил знаходиться під захистом Закону про охорону дикої природи. Для нас важливо більше говорити людям про дику природу", - додав Патель.

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Все по темі:

Индия, Крокодил.

Автор:

Телеграф
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