Жителі села в Індії взяли крокодила в "заручники" і зажадали викуп

Жителі села на півночі Індії виявили крокодила в місцевому ставку. Не розгубившись, місцеві ділки вирішили зажадати за зеленого "заручника" викуп.

За словами офіційних осіб, двометрова рептилія із сусіднього заповідника Дудхва з'явилася в селі Мідані в збіднілої штаті Уттар-Прадеш після нещодавньої повені.

Місцеві жителі зловили крокодила, а потім зажадали 50 000 рупій (майже 700 доларів), щоб повернути його.

"Нам треба було кілька годин, щоб переконати їх за допомогою місцевої поліції і властей звільнити крокодила", - сказав Аніл Патель, чиновник, який відповідає за буферну зону навколо заповідника тигрів Дудхва.

Жителям села також погрожували судовим позовом. Офіційні особи пояснили, що вони ризикують потрапити до в'язниці на термін до семи років.

В результаті крокодила звільнили і в той же день випустили його в річку Гагра.

"Люди й гадки не мали, що крокодил знаходиться під захистом Закону про охорону дикої природи. Для нас важливо більше говорити людям про дику природу", - додав Патель.