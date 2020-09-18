Унікальний випадок: у М'янмі народилася дитина з двома головами

У столиці М'янми місті Нейпьідо народилася дитина з двома головами. (Мейн біг Ньювс 7)

Немовля народилося 16 вересня і став другою дитиною в сім'ї, повідомило видання Myanmar Times.

Маму дитини, 29-річну Санду Мьин потрапила в лікарню на восьмому місяці вагітності. Під час пологів почалися ускладнення, тому їй зробили кесарів розтин. Новонароджений народився з вагою 2,5 кг.

У нього дві руки, дві ноги і один набір внутрішніх органів, як у звичайної дитини.

"Крім зайвої голови, новонароджений повністю здоровий. Я бачив сіамських близнюків, але це перший випадок, коли я бачу двоголового дитини", - заявив директор лікарні. Хлопчика перевели в реанімацію спеціалізованого педіатричного медустанови.

Варто відзначити, що це не єдиний подібний випадок в М'янмі. Так, в 2001 році в Мандалає народилися Мо Ма Ма Аунг і Мо Па Па Аунг з'єднаними один з одним в області стегна. Лікарі-хірурги провели операцію і успішно розділили дітей всього через рік після їх народження.

У липні 2019 року в індійському штаті Одіші народилися сіамські близнюки з одним серцем на двох.