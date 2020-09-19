Вся справа в шоколаді: японка встановила новий рекорд довголіття

Кане Танака, чиє ім'я представлено в Книзі рекордів Гіннеса як найстаршого жителя планети, побила новий рекорд тривалості життя в Японії.

Найстаршим жителем планети назвали мешканку Японії на ім'я Кане Танака у віці 117 років і 260 днів.

Про це повідомив японський телеканал NHK.

Відзначається, що жінка побила світовий рекорд, який також належав жительці Японії.

Однак Набі Тадзіма пішла з життя в позаминулому році. Вона прожила 117 років і 260 днів.

Досягнення Танака було зафіксовано в Книзі рекордів Гіннеса, а сама японка пообіцяла не зупинятися на досягнутому і дожити до 120 років.

Журналісти поцікавилися, який раціон у довгожительки, на що вона відповіла, що не стежить за своїм харчуванням.

"Мій секрет довголіття? Я обожнюю шоколад і газовану воду", - розповіла вона.