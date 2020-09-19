Зібралися на сімейний обід: в Камбоджі блискавка зруйнувала будинок, убивши сімох людей

Тропічний шторм Ноул забрав життя однієї людини у В'єтнамі. Ще сім загинули в сусідній Камбоджі внаслідок удару блискавки.

Трагічний інцидент стався в селі Боунг Тмуой в північно-західній провінції Камбоджі Баттамбанг, коли жертви зібралися на обід під палями будинку в свято Дня предків.

Серед загиблих була сім'я з чотирьох осіб і троє їхніх родичів, сказав прес-секретар Національного комітету по боротьбі зі стихійними лихами Кео Вай.

У В'єтнамі шторм вдарив по прибережних провінціях, ламаючи дерева і сдуваючи дахи.

У провінції Хюе людину на смерть розчавило впалим деревом. Як мінімум 23 людини отримали поранення, повідомляє VTV.

В'єтнам евакуював близько 60 000 чоловік на шляху шторму і скасував 40 регіональних рейсів.