Де знаходиться Нагірний Карабах і чому через нього воюють Вірменія і Азербайджан

Рано вранці в неділю 27 вересня між відновилося військове протистояння в районі Нагірного Карабаху. Вірменія і Азербайджан традиційно звинуватили один одного в обстрілі.

Конфлікт навколо цієї території триває вже більше 30 років. Розташований в Закавказзі регіон за радянських часів належав Азербайджанської РСР. При тому, що більшість проживає в ньому населення - етнічні вірмени. У 1988 році ситуація почала кардинально змінюватися. Нагірний Карабах оголосив про входження до складу Вірменської РСР, а згодом місцевий парламент і зовсім оголосив про незалежність.

10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабахської республіки пройшов так званий «референдум». Його результати не були визнані світовою спільнотою. Регіон вважають частиною Азербайджану. Вірменія допомагає квазіреспубліке, але фактично її не визнає.

Активні бої за контроль над Нагірним Карабахом велися до 1994 року, поки сторони конфлікту не підписали мирну угоду. Але повністю його не виконують. Між Азербайджаном і Вірменією періодично спалахують бої. Новий виток конфлікту спостерігався в 2006 році, коли Баку і Єреван звинуватили один одного в порушенні перемир'я.

Фото "Слово і діло"

У липні 2020 року також ще сталося загострення. Обидві конфліктуючі сторони зазнали серйозних втрат.

Про нове загострення в районі Нагірного Карабаху читайте в матеріалі «Телеграфа».