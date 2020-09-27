Азербайджан показав перше відео удару по позиціях Вірменії

Міноборони Азербайджану показало на відео кадри поразки позицій ВС Вірменії.

Також у військовому відомстві повідомили, що військові взяли під контроль сім поселень в Нагірному Карабасі. Під контроль Баку були взяті селища Фізулінського і Джебрільского районів.

"Бойові операції тривають", - заявив міністр оборони Азербайджану генерал-полковник Закір Гасанов

У свою чергу в прес-секретар Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що твердження Міноборони Азербайджану про взяття під контроль населених пунктів в Нагірному Карабасі не відповідають дійсності.

"Це чергова провокація азербайджанської пропаганди", - додала вона.

Нагадаємо, вранці 27 вересня 2020 на території Нагірного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном знову поновилися бойові дії. Уже є перші загиблі і поранені серед цивільного населення.

Детальніше про конфлікт двох країн читайте в матеріалі "Телеграф".