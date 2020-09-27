Бої в районі Нагірного Карабаху: що говорять про це в світі

27 вересня 2020 року в районі Нагірного Карабаху поновилися бойові дії, в результаті яких постраждали військові і мирні жителі.

Європейський союз закликав сторони до негайного припинення бойових дій, деескалації та суворого дотримання режиму припинення вогню.

"Повернення до переговорів щодо врегулювання нагірно-карабахського конфлікту під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ без попередніх умов необхідно терміново", - сказано в повідомленні, оприлюдненому прес-службою ЄС.

Чинний голова ОБСЄ Еді Рама закликав до негайної деескалації ситуації.

"Я настійно закликаю всіх учасників негайно повернутися до режиму припинення вогню, поки число людських жертв в цьому конфлікті не збільшилася", - сказав Рама.

Він також висловив співчуття родинам тих, хто загинув в результаті спалаху насильства.

Міністерство закордонних справ України також закликало сторони повернутися до діалогу.

"МЗС України глибоко стурбоване у зв'язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, які призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні МЗС, розміщеному в Твіттері відомства.

Також до негайного припинення вогню закликало і МЗС Франції.

"Франція глибоко стурбована великомасштабними зіткненнями, що відбуваються в Нагірному Карабасі, і повідомленнями про жертви, особливо серед цивільного населення ... В якості співголови Мінської групи Франція разом зі своїми російськими і американськими партнерами підтверджує свою прихильність до досягнення довгострокового врегулювання нагірно-карабахського конфлікту шляхом переговорів", - повідомляє прес-служба відомства країни.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в свою чергу виступив зі словами на підтримку Азербайджану.

"Вірменія ще раз продемонструвала, що вона є найбільшою загрозою миру і спокою в регіоні. Туреччина сьогодні, як і завжди, з усіма своїми можливостями знаходиться поруч зі своїми азербайджанськими братами. Міжнародне співтовариство, яке не може дати необхідну адекватну реакцію на агресію Вірменії, ще раз демонструє політику подвійних стандартів. Мінське тріо, яке протягом майже 30 років підтримувало свою недбалу позицію, на жаль, не орієнтоване на рішення конфлікту ", - стверджує Ердоган.

Вранці 27 вересня 2020 на території Нагірного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном знову поновилися бойові дії. Уже є перші загиблі і поранені серед цивільного населення.

Детальніше про конфлікт двох країн читайте в матеріалі "Телеграф".