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Вівторок, 29.09.2020
Міноборони Вірменії показує кадри боїв в Карабасі
Міноборони Вірменії показує кадри боїв в Карабасі
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Міноборони Вірменії показує кадри боїв в Карабасі

Міноборони Вірменії показує кадри боїв в Карабасі
12:30 Сьогодні Телеграф
Влада Вірменії звинуватили Азербайджан в початку нового наступу сьогодні рано вранці. У зв'язку з цим Єреван вирішив застосувати ударні установки руйнівної сили.

У Міноборони Вірменії заявляють, що переходять до застосування ударних систем великої дальності і руйнівної сили, так як дії Азербайджану не залишають іншого виходу.

У свою чергу президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про загибель 10 мирних жителів в результаті обстрілів з вірменської сторони.

Оборонне відомство Вірменії показало нове відео боїв в Нагірному Карабасі.

Місцевий азербайджанський канал "Громадського телеканалу" ITV "повідомляє, що машина сюжетної групи потрапила під обстріл з вірменської сторони в Карабасі.

"Інцидент стався на території села Гапанли Тертерського району", - йдеться в повідомленні.

Азербайджан знищує вірменські танки в Карабасі: опубліковано нове відео

Нагадаємо, військові дії на території Нагірного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном поновилися вранці 27 вересня. Вірменія оголосила військовий стан, а в Азербайджані оголошено часткову мобілізацію. В результаті взаємних обстрілів загинули сотні людей.

"Телеграф" слідкує за конфліктом двох країн, докладніше читайте в нашому матеріалі "Нова війна в Нагірному Карабаху: головне".

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Все по темі:

Азербайджан, Конфликт, Обстріли, Вірменія, Нагірний Карабах.

Автор:

Телеграф
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