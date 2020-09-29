Міноборони Вірменії показує кадри боїв в Карабасі

Влада Вірменії звинуватили Азербайджан в початку нового наступу сьогодні рано вранці. У зв'язку з цим Єреван вирішив застосувати ударні установки руйнівної сили.

У Міноборони Вірменії заявляють, що переходять до застосування ударних систем великої дальності і руйнівної сили, так як дії Азербайджану не залишають іншого виходу.

У свою чергу президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про загибель 10 мирних жителів в результаті обстрілів з вірменської сторони.

Оборонне відомство Вірменії показало нове відео боїв в Нагірному Карабасі.

Місцевий азербайджанський канал "Громадського телеканалу" ITV "повідомляє, що машина сюжетної групи потрапила під обстріл з вірменської сторони в Карабасі.

"Інцидент стався на території села Гапанли Тертерського району", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військові дії на території Нагірного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном поновилися вранці 27 вересня. Вірменія оголосила військовий стан, а в Азербайджані оголошено часткову мобілізацію. В результаті взаємних обстрілів загинули сотні людей.

"Телеграф" слідкує за конфліктом двох країн, докладніше читайте в нашому матеріалі "Нова війна в Нагірному Карабаху: головне".