Війна за Нагірний Карабах: з'явилося порівняння військового потенціалу Азербайджану і Вірменії (інфографіка)

Наступна інфографіка є оглядом військової могутності Вірменії та Азербайджану, але не враховує сили, контрольованьої Республіки Арцах.

Інфографіка складена за даними іноземного сайту statista.com, який би порівняв військові сили двох країн.

Якщо порівнювати військову міць двох країн, то Азербайджан істотно перевершує Вірменію, так як має більший військовий бюджет, завдяки видобутку нафти.

З інфографіки наочно видно, що чисельність сухопутних військ Азербайджану вище Вірменії. Відстає Вірменія від свого суперника і в питанні кількості військової техніки.

Що стосується військової авіації, то у Азербайджану значно більше винищувачів, ніж у Вірменії.

Точна кількість дронів обох країн залишається невідомим, хоча в червні цього року Азербайджан отримав поставку турецьких літаків Bayraktar TB2. Поки що опубліковані в Баку відеозаписи свідчать про те, що ці безпілотні літаки наносять нищівних ударів по силам Вірменії та Арцаха.

Армійська авіація у обох сторін конфлікту залишає бажати кращого. Кількість як бойових, так і транспортних вертольотів відверто мала. В умовах гірської місцевості виняткового значення набуває захоплення пануючих висот.

Варто врахувати, що чисельність населення і Азербайджану також набагато більше, ніж чисельність населення Вірменії та Арцаха разом узятих.

Нагадаємо, вранці 27 вересня 2020 на території Нагірного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном знову поновилися бойові дії. В результаті взаємних обстрілів загинули сотні людей.

Детальніше про конфлікт двох країн читайте в матеріалі "Телеграф".