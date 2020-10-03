Бої за Нагірний Карабах: що відомо про втрати і ситуації на ранок 3 жовтня

У Нагірному Карабасі не вщухає протистояння Вірменії та Азербайджану. У мережі з'явилася свіжа інформація про ситуацію в регіоні.

Втрати армії Азербайджану в ході боїв в невизнаній Нагірно-Карабахської республіки (НКР) перевищили три тисячі чоловік.

Про це заявив на своїй сторінці в Facebook прес-секретар президента НКР Ваграм Погосян, посилаючись на розвідувальні дані.

"Кількість азербайджанських жертв вже перевищує три тисячі. Велика частина тіл знаходиться в нейтральній зоні і для їх вивезення не робиться жодних кроків", - написав він.

Також Погосян додав, що, можливо, пояснити "вбивства своїх людей" можуть тільки психологи.

У свою чергу президент невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки Араік Арутюнян заявив, що вирушає в зону військових дій разом з військовими.

"Закликаю всіх негайно встати на захист нашого невід'ємного права жити у власній Батьківщині без екзистенціальної загрози", - написав він.

Арутюнян закликав не допустити "нового геноциду", щоб майбутні покоління змогли жити і творити на власній землі.

Нагадаємо, український експерт проаналізував ситуацію, що склалася в Нагірному Карабасі і дав прогноз на найближче майбутнє.

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що влада України не буде постачати військовою технікою ні армію Азербайджану, ні Військові сили Вірменії.