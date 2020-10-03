Азербайджан узяв в полон п'ятьох військових Вірменії: в мережу потрапили їх фото

У Нагірному Карабаху триває протистояння Азербайджану і Вірменії. Армія Азербайджану почала брати полонених.

Азербайджанська армія продовжує наступ в окупованому Вірменією Карабаху.

Про це в Twitter повідомило місцеве видання Karabağ Monitör.

Відзначається, що в ході триваючих операцій азербайджанської армії були взяти в полон п'ятеро вірменських солдатів, що видно на знімку прикріпленому в пості.

Незабаром з'явилося ще одне зображення полонених.

Нагадаємо, омбудсмен НКР Артак Бегларян розповів, що столиця Нагірно-Карабахської республіки в п'ятницю вперше була обстріляна з важких ракетних установок, загинула одна людина, поранені 11.