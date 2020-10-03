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Азербайджан узяв в полон п'ятьох військових Вірменії: в мережу потрапили їх фото

Азербайджан узяв в полон п'ятьох військових Вірменії: в мережу потрапили їх фото
Оновлено 13:34 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У Нагірному Карабаху триває протистояння Азербайджану і Вірменії. Армія Азербайджану почала брати полонених.

Азербайджанська армія продовжує наступ в окупованому Вірменією Карабаху.

Про це в Twitter повідомило місцеве видання Karabağ Monitör.

Відзначається, що в ході триваючих операцій азербайджанської армії були взяти в полон п'ятеро вірменських солдатів, що видно на знімку прикріпленому в пості.

 

Незабаром з'явилося ще одне зображення полонених.

 

Бої за Нагірний Карабах: що відомо про втрати і ситуації на ранок 3 жовтня

Нагадаємо, омбудсмен НКР Артак Бегларян розповів, що столиця Нагірно-Карабахської республіки в п'ятницю вперше була обстріляна з важких ракетних установок, загинула одна людина, поранені 11.

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Азербайджан, Армения, Нагірний Крабах.

Автор:

Телеграф
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