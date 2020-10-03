Азербайджан узяв в полон п'ятьох військових Вірменії: в мережу потрапили їх фото

Азербайджанська армія продовжує наступ в окупованому Вірменією Карабаху.
Про це в Twitter повідомило місцеве видання Karabağ Monitör.
Відзначається, що в ході триваючих операцій азербайджанської армії були взяти в полон п'ятеро вірменських солдатів, що видно на знімку прикріпленому в пості.
Незабаром з'явилося ще одне зображення полонених.
Нагадаємо, омбудсмен НКР Артак Бегларян розповів, що столиця Нагірно-Карабахської республіки в п'ятницю вперше була обстріляна з важких ракетних установок, загинула одна людина, поранені 11.