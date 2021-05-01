Індія поставила ще один жахливий "коронавірусний" рекорд: що зараз відбувається в цій країні

Добовий приріст заражень Covid-19 в Індії б'є всі рекорди. Найближчі країни припиняють транспортні сполучення з цією країною. Про це повідомляється на сайті BBC.

Міністерство охорони здоров'я Індії повідомляє про понад 401 тис. випадків зараження Covid-19 за останні 24 години, а кількість померлих збільшилася більш ніж в 60 разів і склала 211,8 тис. осіб. Катастрофа, під час якої щодня виявляють понад 300 тис. хворих триває вже десятий день поспіль.

До теперішнього моменту в Індії вакцинували від коронавируса тільки медиків і людей віком понад 45 років. МОЗ планувало почати прищеплювати населення у віці 18-45 років з 1 травня. Але ці плани можуть не здійснитися, оскільки в багатьох штатах за офіційними даними доз вакцини на всіх не вистачить. Навіть в столиці Індії, Делі, немає необхідної кількості препаратів. Про це повідомив головний міністр Арвінд Кеджрівал. Він обнадіяв людей, заявивши, що в найближчі кілька днів є шанс отримати необхідні медикаменти.

Міністерство охорони здоров'я Індії повідомляє про те, що 11,5% населення отримали дозу вакцини Covishield, розробленої компанією AstraZeneca, а також індійську вакцину Covaxin. Також поставки своєї вакцини "Супутник V" в Індію почав Російський фонд прямих інвестицій. І про свій намір надати свій препарат проти Covid-19 за пільговою ціною заявила компанія Pfizer.

Також нерозв'язною проблемою є гостра нестача кисню і вільних місць в медичних установах Індії.

Погіршує ситуацію пожежа, викликана коротким замиканням, що сталася 30 квітня у відділенні інтенсивної терапії міста Бхаруч в штаті Гуджарат на заході Індії. В результаті пожежі загинули 18 осіб. Серед них пацієнти і медсестри лікарні. Випадки пожеж в лікарнях Індії не поодинокі. Як правило, вони викликані проблемами з електрообладнанням або електропроводкою і в результаті їх гинуть люди.

На тлі різкого погіршення ситуації з пандемією найближчі країни вводять заборону на в'їзд до своїх країн з Індії. Так в Австралії порушення цієї заборони тягне за собою штраф від 33 до 66 тис. австралійських доларів або позбавлення волі на строк до п'яти років.